Novo director clínico “será anunciado no devido tempo”

A indefinição no sector da Saúde só causa stress aos jornalistas. Pelo menos é esta a opinião do presidente do Governo Regional, que à margem da ‘Festa da Anona’, desvalorizou a inexistência de ainda não haver um novo director clínico nomeado para o Hospital Central do Funchal.

A este propósito disse apenas que “será anunciado no devido tempo”. Recusou de resto qualquer perturbação, garantindo que “os serviços estão a funcionar normalmente”.

Questionado se a demora em encontrar o substituto de Mário Pereira não é motivo de inquietude, Albuquerque reagiu: “As únicas pessoas que estão em stress são os senhores [jornalistas]. Quem é que está mais em stress?”.

Antes o líder madeirense havia assegurado que “não há nenhum problema na Saúde que não seja susceptível de ser resolvido”. Sobre a reunião agendada para esta segunda-feira com os médicos, alegou que já é habitual falar com os médicos e com todos os agentes da Saúde “porque o nosso governo é um governo de diálogo e de auscultação permanente dos elementos profissionais que integram o Serviço Regional de Saúde”, sustentou. Adiantou de resto que o grande objectivo “é que haja concertação no sentido de melhorarmos a prestação dos cuidados de à nossa população”, concretizou.