O novo caso positivo de covid-19 na Madeira é de uma grávida, acaba de anunciar o IASAÚDE, na habitual conferência de imprensa de actualização do boletim diário.

“Sobre o caso suspeito positivo de hoje temos a reportar que se trata de uma mulher, entre os 20 e 29 anos, com residência actual no Funchal, que tem um estado particular, pois encontra-se grávida e neste momento apresenta sintomas ligeiros e permanece no seu domicílio, sendo acompanhada pelo delegado de saúde do concelho do Funchal e o respectivo médico obstetra”, referiu a vice-presidente do IASAÚDE, na conferência de imprensa deste sábado.

“Trata-se de um caso de transmissão local, a investigação epidemiológica está em curso”, acrescentou a vice-presidente do IASAÚDE. “Neste momento os contactos estão a ser identificados durante o dia de hoje, porque o resultado também só foi conhecido durante o dia de hoje e será feita a adequada caracterização epidemiológica”, sublinhou Bruna Gouveia.