O novo caso positivo de covid-19 na Madeira trata-se de uma mulher, com idade compreendida entre os 20 e 29 anos, que tinha chegado à Região no dia 14 de Março. De acordo com a vice-presidente do IASaúde, a cidadã residente no concelho do Funchal apresentou sintomas no dia seguinte à sua chegada à Região, tendo realizado quarentena em domicílio isolado.

Neste caso, a senhora apresentava doença alérgica, pelo que foi medicada para tal. Quando tomou conhecimento de ter estado em contacto com um caso positivo de covid-19 no Reino Unido, voltou a contactar as autoridades regionais e realizou o teste que deu positivo.

De referir que permanece um doente internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com situação clínica estável.

Dos 51 casos positivos, 32 já foram reavaliados. Tal como anteriormente referido, dois já estão recuperados. Outros três doentes tiveram o primeiro teste negativo, pelo que aguardam para repetir esse teste, pelo que se o segundo for negativo, serão considerados curados.

No que diz respeito aos passageiros que cumpriam quarentena em hotéis, mais 76 pessoas foram testadas pois terminavam o período de 14 dias. Apenas uma pessoa aguarda resultados laboratoriais.

O IASaúde dá conta de 291 pessoas em vigilância activa, sendo 2 profissionais de saúde. 404 pessoas estão em auto-vigilância.

Quanto à linha SRS24, hoje dá-se o menor registo de chamadas desde que a linha foi criada, com 36 chamadas. No total, a linha já recebeu 5.619 chamadas desde a data da sua criação.