Novidade! Duplo queixo/papada nunca mais!

O duplo queixo ou papada é um dos primeiros sinais de envelhecimento. Resulta da acumulação de gordura subcutânea em torno do pescoço que cede e descai, formando um contorno na pele que se assemelha a um segundo queixo. Normalmente tem origem em três factores: a obesidade, a herança genética e a idade.

Como se realiza o procedimento para acabar com este problema? Nós explicamos: é injectado um princípio activo subcutâneo que actua sobre as membranas celulares de adipócitos, causando adipocitólise local, destruindo as células de gordura. A adipocitólise resultante provoca uma inflamação leve no local, fazendo com que os macrófagos sejam atraídos para a área e envolvam as células lisadas, reconstituido a área lesada.

Este tratamento é uma alternativa à cirurgia para reduzir a gordura localizada, porque a sua segurança e eficácia a longo prazo na redução da gordura são eficientes, dando aos pacientes o resultado que desejam para melhorar a sua aparência e aumentar a sua auto-estima.

Confie em nós, profissionais e especialistas, e faça já a sua marcação!

Luísa Correia - Centro de Estética Avançada

Rua da Queimada de Cima n° 28,1°, sala F

Telefone: 962 823 056

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/luisacorreiacea/