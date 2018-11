Novembro e Dezembro podem ‘salvar’ movimento no Porto do Funchal

Até Outubro de 2018 fizeram escala no Porto do Funchal um total de 189 navios de cruzeiro que traziam, deixaram ou embarcaram um total de 371.658 passageiros, o que significa que, oficialmente (números divulgados pela APRAM), as quebras são de 5,50% nas escalas de navios de cruzeiro e 0,82% nos passageiros face ao mesmo período de 2017.

Também significa que, tendo em conta que para este mês de Novembro, que já vai quase a meio e para todo o mês de Dezembro, precisamente os dois mais fortes em termos de movimentos neste porto, poderá haver uma franca recuperação. Ou seja, 2018 poderá vir a ser um ano melhor do que já tinha sido 2017 (289 escalas e 539.192 passageiros movimentados).

Na prática, se não houver cancelamentos, o ano poderá terminar com 291 escalas e se ultrapassar os 167.534 passageiros (diferença entre os totais de 2017 e os registados até Outubro último), teremos seguramente um ano bom para o Porto do Funchal e, naturalmente, para a Administração dos Portos da Madeira.

Bastará que, em média, cada um dos dois meses tenha, em média mais de 83.767 passageiros movimentados e que, a analisar pelas reservas e capacidade dos navios previstos, vai seguramente ultrapassar essa marca. Novembro, por exemplo, até hoje dia 14, movimentou 20 navios que trouxeram cerca de 33.600 passageiros. Há mais 31 escalas previstas até final do mês corrente e outras 51 em Dezembro para fechar o ano.

Para já, refira-se este indicador também importante: 139.600 tripulantes (também importantes nos gastos em terra) estiveram nos 189 navios, 1.846 pessoas embarcaram e 1.906 desembarcaram no Funchal, fruto da oportunidade que algumas companhias, nomeadamente a MSC tem proporcionado, tendo passado por cá um total de 367.906 turistas em trânsito.

Isto porque o mês de Outubro teve 28 escalas, com 22.574 tripulantes a bordo, 1.150 embarques e 1.146 desembarques (mais neste mês do que nos nove meses anteriores) e 57.236 em trânsito, para um total de 59.532 passageiros movimentados. Face ao mesmo mês de 2017, as quebras foram de 37,78% nas escalas de navios e 31,33% nos passageiros.

Se as perspectivas são positivas para o Porto do Funchal, no Porto Santo, infraestrutura (e ilha) que durante anos tem gerado pouco interesse e, por isso, registando pouca utilização por parte dos navios de cruzeiro, os números indicam o melhor ano de sempre e por larga margem.

Segundo os números da APRAM, o porto do Porto Santo o crescimento já é superior a 100%, chegando ao final de Outubro com nove escalas e um total de 3.449 passageiros movimentados, contando-se ainda três embarques e 10 desembarques, escalas essas que ocorreram em Abril (4), Maio (1), Setembro (1) e Outubro (3).

Refira-se que o máximo de escalas de navios de cruzeiros que o Porto Santo recebera tinha sido em 2011, com seis e movimentando 2.609 passageiros. No ano passado tinham sido apenas quatro escalas, um passageiro embarcado, cinco desembarcados, que se juntaram aos 1.390 em trânsito.