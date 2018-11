Novas Conferências do Casino 2018 realizam-se na próxima sexta-feira no Centro de Congressos

As Novas Conferências do Casino, um projecto idealizado pela Secretaria Regional de Educação, em parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira, realizam-se pelo terceiro ano consecutivo, desta vez sob a temática ‘Insularidade e Educação - Educar e Formar no Atlântico’ que irá juntar Madeira e Açores, na próxima sexta-feira, dia 16 de Novembro, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Conforme noticia o DIÁRIO esta segunda-feira na edição impressa, os secretários regionais de Educação da Madeira e dos Açores serão os principais oradores desta terceira sessão da Novas Conferências do Casino, que se realiza das 14 às 18 horas.

Analisar a situação a que chegaram os respectivos sistemas de ensino, construídos a partir da conquista da Autonomia, sinalizando as conquistas alcançadas e os constrangimentos que ainda se possam manter, será o ponto de partida de uma reflexão que terá como principal finalidade perspectivar as linhas de desenvolvimento que mais interessam às regiões autónomas e as suas populações,

Essa reflexão será estendida aos participantes no segundo momento dos trabalhos, nomeadamente através dos contributos de Sílvio Costa e Nuno Maciel, que integrarão o painel com Jorge Carvalho e Avelino de Freitas de Meneses, sob a moderação do director do DIÁRIO de Notícias da Madeira, o jornalista Ricardo Miguel Oliveira.

Sobre os intervenientes

Jorge Carvalho é licenciado em Educação Física pela Universidade da Madeira e Mestre em Gestão do Desporto. O seu percurso profissional divide-se entre o exercício de funções docentes e de cargos na Administração Pública da Região Autónoma da Madeira. É o Secretário Regional da Educação na Madeira.

Avelino de Freitas de Meneses é doutorado em História Moderna e Contemporânea, pela Universidade dos Açores, sendo Professor Catedrático da Universidade dos Açores e Presidente da Comissão Científica do Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar – CHAM – Universidades Nova de Lisboa e dos Açores. Foi nomeado Secretário Regional da Educação e Cultura do XI Governo Regional dos Açores a 8 de Julho de 2014.

Sílvio Costa, presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional entre 2000 e 2016, detém uma visão integrada das relações entre os processos de formação e as necessidades do mercado de trabalho regional.

Já Nuno Maciel, vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, com responsabilidade na área da Educação, testemunhará a relação entre os apoios à Educação no plano concelhio e as consequências esperadas no desenvolvimento local.

Caberá a Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, a tarefa de discursar na sessão de abertura, pelas 14h30.

A formação é válida para efeitos de progressão na carreira docente e os interessados podem proceder à sua inscrição, desde já, em www.dnoticias.pt/novasconferencias.

Recordemos que a primeira edição das Novas Conferências do Casino realizou-se a 16 de Abril de 2016, e teve como matéria de debate os potenciais contributos da Educação na promoção da empregabilidade. No ano passado, a Educação e as Competências Digitais foram os temas das Novas Conferências do Casino.

Programa

Novas Conferências do Casino 2018

‘Insularidade e Educação – Educar e Formar no Atlântico’

Sexta-feira, 16 de Novembro

14 horas – Abertura do secretariado, com registo dos participantes e entrega de documentação

14h30 – Sessão de abertura, com intervenção do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque

14h45 – Comunicação de Avelino de Freitas de Meneses, Secretário Regional da Educação e Cultura da Região Autónoma dos Açores

15h30 – Comunicação de Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação da Região Autónoma da Madeira

16h15 – Intervalo

16h45 Painel de debate aberto aos participantes, com moderação de Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO de Notícias da Madeira e as intervenções de Jorge Carvalho e Avelino de Freitas de Meneses, além de Sílvio Costa, presidente do IDR entre 2000 e 2016, e Nuno Maciel, vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta

18 horas – Encerramento