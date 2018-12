NÓS, Cidadãos! reúne amanhã com Pedro Calado

Amanhã (4 de Dezembro) o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, recebe em audiência, no Edifício do Governo Regional, a Plataforma Regional do Partido NÓS, Cidadãos!

“A reunião servirá para o Partido NÓS, Cidadãos! comunicar, inteirar e dialogar com o actual vice-presidente do Governo Regional um conjunto de diversas situações, preocupações/ inquietações e dificuldades que são sentidas e vividas pelos cidadãos, famílias e empresas da Região, nomeadamente em matérias ou áreas como a mobilidade, obras e investimento público regional, turismo, economia regional e a recente apresentação pública do Orçamento Regional para 2019”, refere um comunicado do NÓS, Cidadãos! dirigido hoje à imprensa.

O partido lembra que “não passaram ainda muitos dias que foi tornado público que a RAM apresenta o segundo maior valor elevado de risco de pobreza do país - 27,4% -, segundo um inquérito divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística às condições de vida e rendimento” e, no sentido de inverter este panorama, “que a Região é possível ser governada de forma diferente – e melhor – obtendo com isso superiores resultados”.

“Com esta iniciativa procuramos, sobretudo, evidenciar que a democracia é um sistema onde se deseja construir uma cidadania mais consciente e participativa do/no caminho que temos pela frente, que, esperamos NÓS, Cidadãos!, seja de paz social, desenvolvimento sustentável e, sobretudo, de considerável investimento externo, quem bem necessitamos”, conclui a nota.