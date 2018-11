Nós,Cidadãos! quer estender tarifa social da água a assistentes operacionais da Câmara do Funchal

O Partido NÓS, Cidadãos! pretende apresentar amanhã, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal, uma proposta para estender a tarifa social da água a todos os trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal com a categoria de Assistente Operacional (cantoneiros de limpeza, calceteiros, pedreiros e jardineiros, entre outros), profissionais de uma “importância fulcral” para o proveito turístico da cidade.

Segundo Filipa Fernandes, estes trabalhos exigem da parte dos assistentes operacionais, um grande esforço e desgaste físico, auferindo “remunerações muito baixas”. A presidente do partido na Madeira e Porto Santo entende que, com esta medida, a Câmara Municipal do Funchal “pode agora anuir benefícios sociais e fiscais à classe profissional designada, cuja concessão se enquadre na esfera das competências do Município”.

O NÓS, Cidadãos! lembra que desde finais de 2017, são elegíveis para beneficiar da tarifa social, “pessoas singulares que se encontrem em situação de carência económica, tomando por referência os beneficiários de complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, abono de família, pensão social de invalidez e pensão social de velhice, mas também pessoas singulares cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5.808 euros, acrescido de 50% por cada elemento que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10 elementos”, tensdo estes trabalhadores direito a esta medida social.

Para além desta proposta, o NÓS, Cidadãos!, pretende apresentar um Voto de Congratulação ao escritor José Saramago pelos 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura, o primeiro, e até agora único, Prémio Nobel de Literatura em língua portuguesa.