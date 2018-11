NÓS, Cidadãos! quer ‘Armas’ a fazer ligação com o Porto Santo em Janeiro

Na sequência das a afirmações do Presidente da República aquando da visita à ‘ilha dourada’ no passado dia 1 de Novembro, o NÓS, Cidadãos! propõe uma “nova” estratégia para a mobilidade entre a Madeira e o Porto Santo.

Em comunicado hoje dirigido à imprensa, o partido vem de forma pública “sugerir e/ ou apontar” às companhias de navegação marítima Porto Santo Line e Naviera Armas que “envidem todos os esforços no sentido de providenciarem um ferry todos os anos, no mês de Janeiro, sempre que o ferry Lobo Marinho vai para doca seca para a sua necessária manutenção”.

“Esta sugestão/estímulo do NÓS, Cidadãos! é dirigida particularmente aos dois grupos empresariais de grande sucesso (na medida em todos os anos apresentam elevados lucros), porque quem tinha o dever de ter assegurado a contínua operação durante os 12 meses do ano não o fez”, acrescenta a nota do NÓS, Cidadãos! em jeito de crítica ao Governo Regional, que acusa de ter-se esquecido dos interesses dos cidadãos na RAM e, em particular, dos portossantenses.

Record-se que, a 1 de Novembro, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu fazer umas “férias abertas” no Porto Santo em Janeiro de 2019, para compreender melhor os problemas dos portossantenses.