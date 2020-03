NÓS, Cidadãos! pede estudo ao Governo Regional sobre níveis de stress e ‘burnout’ na classe docente

Através de um comunicado de imprensa, o NÓS, Cidadãos! revela que pediu um estudo ao Governo Regional sobre níveis de stress e ‘burnout’ na classe docente.

Em causa está “a multiplicação de reuniões (por vezes redundantes e pouco produtivas), o acréscimo de trabalho/actividades extracurriculares, o insuficiente tempo para o exercício do cargo de director de turma e contacto com os encarregados de educação, o elevado número de níveis que alguns professores leccionam, o excessivo número de turmas e alunos atribuídos, a extensão dos programas, mas também a “pressão” para exibir sucesso educativo, e a que hoje se acrescenta a ‘coação’ para substituir colegas que estão de baixa médica ou licença de parentalidade em cima do seu horário, não esquecendo o modelo de avaliação docente, cuja sua fase mais importante recai sobre final do ano lectivo e a preparação dos alunos para os exames nacionais”.

“Perante esta situação, que tem tudo para se avolumar – e que está a deixar alunos sem professores e, portanto, sem aulas em algumas áreas curriculares – o partido NÓS, Cidadãos! solicita ao Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, que dê instruções no sentido de se iniciar, o mais rapidamente possível, um estudo alargado sobre a taxa de incidência (e potenciais cenários para o futuro para da Região) de sintomas de stress, ansiedade, depressão e ‘burnout’ na classe docente, ou seja, sobre a percentagem de professores que se sentem exaustos e sem sentimentos de realização profissional, compreendendo o NÓS, Cidadãos! que o bem-estar dos professores é essencial para o sucesso de todo o projecto educativo Regional”, afirma.