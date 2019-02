NÓS, Cidadãos! desafia o Governo Regional a dar prioridade à microgeração

O NÓS, Cidadãos defende que nova produção de energia eléctrica renovável deve reservar quotas para pequenos projectos.

Através de um comunicado de imprensa, referiu que “recentemente, o Governo Regional, através da pessoa do senhor vice-Presidente, Pedro Calado, recordou que, após a entrada em funcionamento da barragem do Pico da Urze – Paul da Serra, com o seu sistema de bombagem reversível, será possível à Madeira a produção de 40% da sua electricidade através de fontes renováveis (actualmente cerca de 30%), o que, em conjunto com outras medidas, nomeadamente um banco de baterias para armazenamento de energia, será possível atingir a meta de 50%, já em 2020”.

“No entanto, neste momento, e desde há algum tempo, devido a constrangimentos da rede eléctrica regional, que, supostamente, serão atenuados com os projectos atrás referidos, a Região não está a autorizar novos projectos de energia renovável, à excepção das pequenas unidades de produção para autoconsumo”, afirmou.

Revelou que “o partido NÓS, Cidadãos! sabe que há empresas associadas à produção de energia renovável que se preparam para açambarcar e monopolizar as novas quotas de produção renovável que os projectos acima referidos irão libertar, repetindo o que aconteceu no passado e impossibilitando os cidadãos – e pequenos produtores – de fazer os seus investimentos e dar um contributo para uma maior sustentabilidade da rede eléctrica regional”.

“Evidência disto é o facto de, mesmo antes de existir enquadramento regulamentar para a instalação de novos parques fotovoltaicos, ter decorrido recentemente a consulta pública de um estudo de incidências ambientais para a ampliação do Parque Fotovoltaico do Loiral (Canhas – Paul da Serra), e saber-se que os donos do Parque Fotovoltaico existente no Caniçal pretendem fazer o mesmo”, acrescentou.

Afirmou ainda que “se a opção do Governo Regional for a mesma do passado, rapidamente surgirão grandes projectos na área das renováveis que irão esgotar a capacidade da rede eléctrica, deixando, mais uma vez, a microgeração (Unidades de Pequena Produção, regulamentadasno Decreto-Lei n.º 153/2014 de 20 de outubro) fora do sistema”.

“Ao contrário das grandes centrais fotovoltaicas, cuja intermitência na produção cria constrangimentos à gestão da rede elétrica regional, a microgeração, devido à sua distribuição no território, assegura maior estabilidade e, pela proximidade ao consumidor, garante menos carga no sistema e menos perdas nas linhas de transporte”, sustentou.

Tendo em conta o seu interesse público e ambiental, o Partido NÓS, Cidadãos! desafia o Governo Regional a reservar uma quota de produção renovável, de dimensão adequada, para os pequenos produtores que queiram investir na microgeração, incentivando os cidadãos a participar no desafio da sustentabilidade energética e promovendo uma maior distribuição dos rendimentos provenientes desta actividade.