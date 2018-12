Noite do Mercado de Machico realiza-se sábado com muita animação

A Câmara Municipal de Machico promove a ‘Noite do Mercado’, no próximo sábado, dia 22 de Dezembro, no Largo da Praça, em Machíco, com início pelas 20h30.

Será, de acordo com a autarquia, mais uma acção cultural municipal realizada no âmbito do programa de dinamização cultural do Natal e Ano Novo.

A ideia desta iniciativa cultural de tradição festiva é contribuir para a dinamização sociocultural e económica do concelho, através da participação das colectividades culturais e do tecido comercial locais.

A ‘Noite do Mercado’ terá a presença de várias dezenas de participantes, entre comerciantes, colectividades culturais e desportivas, pequenos agricultores e outros que disponibilizarão a todos os visitantes as bebidas e iguarias típicas do Natal madeirense.

E porque é uma noite de festa, actuarão vários grupos locais como a Tuna Machim e a Filarmónica da Banda Municipal de Machico, o grupo Cantares da Ribeira do Centro Cívico Social e Cultural da Ribeira Seca, grupos de Folclore de Machico, Caniçal e do Porto da Cruz, Coro Infantil da Associação Grupo Coral de Machico, o Machetinho da Asssociação Flores de Maio e o Grupo de Danças e Cantares de Água de Pena.