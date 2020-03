No Dia Nacional do Dador de Sangue, SESARAM agradece “quem ajuda a salvar vidas”

No Dia Nacional do Dador de Sangue, celebrado hoje, 27 de Março, o SESARAM criou um horário próprio para os dadores de sangue regulares acompanhados pelo serviço de Medicina Transfusional, possam continuar a doar sangue com toda a segurança.

Assim, apesar do actual momento de vigência do Plano de Contingência do SESARAM, entre as 9h e as 13 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8h30 às 12h30, aos sábados, os dadores de sangue poderão fazer a sua doação.

O horário está em vigor desde 16 de Março e foi implementado tendo em conta uma separação nítida entre os dadores e os doentes que necessitam de acorrer a este serviço estando os dadores serem chamados em formato de pré-agendamento.

O SESARM informa ainda, através de comunicado, que devido à pandemia da Covid19, as dádivas de sangue baixaram, ainda que o serviço esteja a garantir o normal abastecimento do ‘stock’.

Para isso há a necessidade de fazer 12 a 14 colheitas por dia que vão permitindo manter as reservas estratégicas para a região.

Neste dia do dador de sangue, o SESARAM agradece a todos os dadores de sangue a sua “inestimável prestação de cidadania” e recorda que doar sangue é um “acto nobre, anónimo e voluntário”, prestando hoje a sua homenagem aos que, através da sua dádiva, “ajudam a salvar vidas”.

Recorde-se que as dádivas de sangue são imprescindíveis para o Serviço de Saúde e o papel dos dadores de sangue é inestimável para os utentes que são acompanhados diariamente nas Unidades de Saúde.