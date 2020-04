New York Times publica imagem de fotógrafo madeirense

O fotógrafo madeirense Valter Gouveia viu pela primeira vez um retrato da sua autoria ser publicado no conceituado jornal nova-iorquino New York Times (NYT). Com diversas referências no estrangeiro, como recentemente foi o caso de fotografias suas serem publicadas em França e no portal Yahoo, o madeirense esclarece que “foi uma surpresa enquanto navegava pela net” ter encontrado a imagem no NYT. Aliás, depois da ronda por Lisboa, para retratar a monotonia que se vive na capital, muitas das fotos correram mundo.

Distribuída pela agência NurPhoto, onde Valter Gouveia é colaborador, o retrato que agora é publicado no NYT foi ‘apanhado’ no Passeio Ribeirinho dos Jardins Heróis do Mar, no Parque das Nações, Lisboa, e serve como imagem de referência a uma newsletter que o jornal nova-iorquino lança aos sábados especificamente para os atletas ou para os que praticam jogging.

‘O aumento das corridas virtuais’ é o nome do artigo assinado por Jen A. Miller.