Nevou no cume dos picos mais altos da Madeira

Confirmou-se a queda de neve no cume dos picos mais altos da Madeira, nomeadamente no Pico do Areeiro. Consequência do ‘manto branco’ que ‘pinta’ o topo da ilha os estabelecimentos comerciais no Pico do Areeiro não abriram esta manhã.

Esta terça-feira é desde já o dia mais frio deste Inverno na Madeira. A temperatura mínima mais extrema até às 09:00 foi de -1,7 ºC e foi sentida ao final da madrugada no Pico do Areeiro. Chão do Areeiro e Bica da Cana também registaram temperaturas muito perto dos zero graus, 0,1 ºC e 0,5 ºC, respectivamente.

Na última hora a temperatura no Pico do Areeiro era de -0,8 ºC.

O arrefecimento sentido em toda a Região fez também ‘arrepiar’ na baixa do Funchal, com a temperatura a descer até aos 11,8 ºC (Observatório) já ao amanhecer. A mínima mais alta na rede de estações meteorológicas do IPMA na Região verificou-se em Santa Cruz/Aeroporto, com 13,1 ºC.

Consequência do frio anunciado, diversas freguesias da Madeira localizadas em cotas intermédias registaram na última noite temperaturas abaixo dos 10 graus. Eis os registos mínimos nalgumas das áreas populacionais: Santana (8,7 ºC), Quinta Grande (8,4 ºC), Monte e Prazeres (7,3 ºC) e Santo da Serra (5,8 ºC).

Apesar de pouco significativa, também ocorreu precipitação em quase todo o Arquipélago, excepção apenas para o Caniçal.

O vento tende também a abrandar, depois de já esta madrugada ter registado rajadas de até 87 km/h no Chão do Areeiro e de 72 km/h no Aeroporto da Madeira.