Neve pode cair nos picos mais altos da ilha da Madeira

Estão reunidas condições favoráveis à ocorrência de neve, já a partir da madrugada desta quinta-feira, nos picos mais altos da ilha da Madeira, decorrente da redução da temperatura e da previsão de aguaceiros.

Até ao início da noite desta quarta-feira, os termómetros baixaram bastante nas regiões montanhosas, com o Pico do Areeiro a registar 1,9 graus Celsius às 20 horas e a Bica da Cana os 3,5 Cº às 9h10, de acordo com os dados da Rede de Observação Meteorológica do Funchal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira “períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Ilha da Madeira”.

Haverá uma “pequena descida da temperatura” e “vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Noroeste, sendo fraco no Funchal”.

Por outro lado, a temperatura máxima mais alta foi registada no Lido (Funchal), atingindo os 22,3C às 10h40. Contudo, pelas 20 horas, aquela localidade na zona Oeste do Funchal o termómetro marcava 14,6 Cº.