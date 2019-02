Navio de cruzeiro fretado por empresa escala Funchal com 2.500 funcionários

O navio de cruzeiros ‘Mein Schiff 1’ encontra-se a esta hora ainda atracado no Porto do Funchal, numa escala que começou na terça-feira ao início da noite, permitindo aos cerca de 2.500 mil passageiros conhecer melhor a ilha para o qual, ao que parece, a empresa para a qual trabalham lhes proporcionou alguns dias de descanso e lazer em alto mar.

Segundo o blog da especialidade ‘sergiocruises.blogspot.com’ o ‘Mein Schiff 1’ encontra-se ao serviço da multinacional ‘Deutsche Vermögensberatung’ (como atestam as fotos) e está atracado à ‘Pontinha’, numa escala em regime de fretamento sob a bandeira da TUI Cruises, mas totalmente ao serviço da multinacional alemã cujas iniciais são DVAG.

Esta tem sido uma política de há vários anos, na qual levam os colaboradores neste tipo de viagens de incentivo da empresa funcada em Frankfurt em 1975. Este ano optaram por um cruzeiro entre a Madeira e as Ilhas Canárias. É que depois de chegar de Arrecife, em Lanzarote, parte esta tarde, pelas 14 horas, rumo a Santa Cruz de Tenerife.

Aliás, “o ‘Mein Schiff 1 teve o seu habitual itinerário alterado, já que ontem (terça-feira) chegou à Madeira pelas 19h30, proveniente de Lanzarote, e para ficar duas noites no Funchal. Tal rota não está disponível no catálogo actual da TUI Cruises”, confirmou.

O ‘Mein Schiff 1’ foi o navio escolhido e considerado adequado para estes milhares de funcionários desfrutarem deste cruzeiro oferecido pela sua empresa, uma vez que além de ser recente (está ao serviço desde 27 de Abril de 2018), tem um comprimento de cerca de 316 metros e está aprovado para 2.894 passageiros. Segundo informação da Administração dos Portos a Madeira esta escala está a ser feita com 2.506 passageiros e servidos por 1.108 tripulantes.

Segundo o blog, “já que em 2014, a DVAG fretou ao mesmo tempo quatro navios de cruzeiro da AIDACruises” nomeadamente a ‘AIDAaura’, a ‘AIDAblu’, a ‘AIDAdiva’ e a ‘AIDAvita’ com os mesmos propósitos. Esta multinacional tem negócios e presença na Alemanha, Áustria e Suíça, e foi fundada há mais de 40 anos (mais precisamente em 1975) por Reinfried Pohl, actualmente é controlada pela Deutsche Vermögensberatung Holding e registrada como agente vinculado no sector de seguros, de acordo com a Directiva de Mediação de Seguros da União Europeia na Câmara de Indústria e Comércio de Frankfurt am Main.

Já depois da morte do fundador em 2014, os dois filhos Andreas e Reinfred Jr. lideram o grupo e com “resultados recordes: crescimento de vendas mais forte, lucros recordes e estoque crescente do maior serviço independente de consultoria financeira na Alemanha”, afiançam.

Em 2015, com os seus 3.400 escritórios e filiais e mais de 14.000 consultores financeiros em tempo integral, a Deutsche Vermögensberatung tinha cerca de 6 milhões de clientes com os quais obteve receitas de 1.255,7 milhões de euros, dos quais lucros de 186,3 milhões de euros. Em 2017 já tinham mais de cinco mil escritórios e filiais, mais de 14.500 colaboradores, mais de 8 milhões de clientes e o volume de negócios cresceu 3% para 1,35 mil milhões de euros, os lucros dispararam 3,8% para 196 milhões de euros, os novos negócios cresceram 36%.