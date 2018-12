O programa do ‘Natal no Palácio’ tem início no Palácio de São Lourenço, no dia 6 de Dezembro, pelas 18 horas, com o lançamento do livro ‘Catarina’, de Marco de Barros, a favor da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

O evento, que conta com a presença do representante da república para a Região Autónoma da Madeira, está integrado no Ano Europeu do Património Cultural no Palácio de São Lourenço e é de entrada livre.

O programa do ‘Natal no Palácio está disponível aqui.