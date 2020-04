“Não vai ficar tudo bem para muitos de nós e nada vai voltar a ser igual”, diz Marco Gil

Devido à covid-19, os ginásios foram alguns (dos muitos) espaços que fecharam. O conhecido personal trainer e proprietário do Monumental Fitness Club, Marco Gil, partilha com os seus clientes e público em geral a sua opinião sobre tudo aquilo que está a acontecer, não só no sector do fitness, mas também nos outros sectores de actividade.

Eis a sua opinião na íntegra:

“Numa fase em que tudo é incerto, tudo é uma incógnita, parabéns aos que tentam readaptar-se ao invés de criticar tudo e todos!

A todos aqueles “médicos”, “cientistas”, “economistas”, “gestores”, “advogados”, “jornalistas” que vivem dentro de alguns de nós...por favor...mantenham-se aí dentro. Não julguem, nem usem a covid-19 para justificar comportamentos alheios, eles já estavam lá muito antes de tudo isto. Se há quem vá conseguir tirar benefício disto? Sim. Os mesmo que o fizeram noutras crises, os mesmos que “sugam” ao Estado tudo aquilo podem, muitas vezes de forma pouco correcta. Na verdade, a definição de “correcto” parece estar a sofrer alterações também...

Mas, outros tantos vão lutar com o próprio suor para que as suas empresas sobrevivam, para que a sua actividade se mantenha com os apoios possíveis do Estado ou sem eles.

Não vai ficar tudo bem para muitos de nós e nada vai voltar a ser igual!!!

O sector público e o sector privado vão mudar (Espero que mudem...)!

O mercado está a adaptar-se e a reajustar-se a uma “nova” realidade...o on-line! Foi preciso uma pandemia para percebermos (alguns) que o nosso sistema de educação tem muitas lacunas, que o nosso SNS tem muitas falhas...e que algumas delas podem ser alteradas de forma relativamente simples. Não precisamos de trabalhar 12h ou 14h para mostrar produtividade, os miúdos não precisam de passar 8h na infantário ou na escola para evoluírem e aprenderem, os nossos profissionais de saúde são muito mal pagos pelo Estado, não é preciso ir ao Centro de Saúde ocupar uma vaga para simplesmente pedir medicação, etc etc etc....o mercado vai mudar.

Os empresários da restauração sobrevivem como podem, uns fecharam todos os serviços, outros mantiveram o serviço de takeaway, outros puseram à disponibilidade dos seus clientes o serviço de takeaway que não era feito anteriormente. O comercio tenta adaptar-se de forma geral, disponibilizando os seus serviços de forma on-line. Nada disto pode ser criticado ou julgado. Cada empresário, cada prestador de serviço vai adaptar-se da forma que lhe parecer mais viável e sustentável. Mais uma vez, não se criem ilusões, vai haver sempre quem se aproveite disto.

Relativamente ao sector do fitness, tantos têm sido os posts que vejo sobre “acompanhamento personalizado não pode ser feito online”, pois não, é verdade. Assim como os médicos estão a sentir dificuldade em dar algumas consultas online, nós PTs, também o estamos a sentir precisamente pelo mesmo motivo. Não é suposto que seja à distância, não é o desejável, não é o ideal, mas é o possível neste momento.

Aos iluminados que todos os dias surgem com opiniões que são apenas um conjunto de coisas lidas de tantos outros iluminados, e têm muito pouco de opinião própria, agradecia soluções pertinentes, inteligentes, viáveis e acima de tudo soluções que não choquem com as orientações das entidades competentes. Tenho visto vídeos e tutoriais de colegas da área e de pseudo entendidos em treino físico só porque são influencers e porque praticam actividade física com regularidade, que me assustam pela quantidade de orientações mal feitas que são tidas como correctas. Não me cabe a mim julgar. Está errado? Está. É ridículo? É. É um atentado a quem leva esta profissão a sério? É. Mas, cabe ao consumidor filtrar e pedir ajuda a quem realmente sabe.

Mais uma vez, não se espantem nem façam ser novidade comportamentos que sempre existiram, e que em alturas de crise é normal que venham à tona.

Quando isto acabar, acredito que com mais ou menos dificuldade, os bons PTs, os bons ginásios, vão sobreviver...quanto ao resto, já não eram bons antes de tudo isto. O mercado vai adaptar-se! O mercado vai reajustar-se! O mercado vai seleccionar quem fica e quem sai”.