“Não iremos pactuar com a continuidade da promiscuidade entre a política e os negócios”, diz Paulino Ascenção

De acordo com Paulino Ascenção, Coordenador do Bloco de Esquerda / Madeira, a Comissão Coordenadora Regional do partido reuniu-se ontem ao fim da tarde, na sede, para analisar os resultados das europeias de 26 de Maio e preparar os próximos embates eleitorais.

No seu entender, os resultados das europeias foram considerados positivos, com uma votação acima dos 5.200 votos, uma subida de 63% em relação às europeias de 2014. E um resultado motivador para as próximas batalhas, as regionais de 22 de Setembro e as legislativas de 6 de Outubro.

Além disso, refere que “a Comissão Coordenadora considerou muito boa a prestação do Rui Ferrão, o candidato madeirense nas listas do Bloco nesta campanha eleitoral e agradeceu o seu empenho e entrega em prol do partido e das causas”.

“Foram as propostas claras na defesa do que é de todos – os serviços públicos essenciais, os rendimentos de quem trabalha, a defesa do ambiente, bem como a recusa em entrar na baixa política a marca distintiva da campanha do Bloco nestas eleições europeias e foi esse o factor que explica a subida registada a nível nacional que permitiu duplicar a representação no Parlamento Europeu e deixou o terceiro mandato muito próximo”, acrescenta.

Diz ainda que “essa marca deverá estar presente na campanha para as regionais”, sendo que “o Bloco vai defender que a Madeira é para todos (e não só para alguns), vai defender os serviços públicos essenciais, como a saúde e a educação devem ser acessíveis a todos de forma gratuita, que as actividades estratégicas para a economia regional, como a electricidade, a água, os transportes devem estar sob gestão pública, sujeitos ao escrutínio da população através dos seus representantes eleitos democraticamente e não devem servir para alimentar lucros privados”.

“A Madeira precisa de uma ruptura com a política do PSD de governar só para alguns, de alimentar monopólios – os “donos da Madeira nova”. A mudança que a Madeira precisa implica resgatar para a gestão pública as concessões ruinosas para a Região, que servem apenas para alimentar fortunas privadas, por exemplo: as concessões rodoviárias, a do porto, o centro de inspecções, ou as cantinas escolares”, sustenta.

Realça também que “precisa de criar empregos com qualidade, com direitos e estabilidade, com respeito pelo tempo de lazer e para a família” e “precisa combater a chaga dos falsos estágios e da precariedade”. Pois “a Madeira tem de dar futuro às novas gerações para que se estabeleçam aqui e constituam família”.

“Toda a força que o bloco tiver será usada para fazer as mudanças que a Madeira precisa, não iremos pactuar com a continuidade da promiscuidade entre a política e os negócios, como é típico do PSD”, concluiu.