“Não falámos em nomes. Não nos foi perguntado, nem nós apresentámos.” A garantia foi dada por Filomeno Paulo Gomes no final de uma reunião, na Quinta Vigia, com Miguel Albuquerque, sobre a futura Direcção Clínica do SESARAM.

O médico, acompanhado de outros três colegas, António Drumond Freitas, Carlos Martins e João Manuel Rodrigues, estive reunido com o presidente do Governo durante aproximadamente 50 minutos.

Foi um encontro para reafirmar argumentos e para, “frente-a-frente”, justificar “a razão de ser” das posições, que os médicos constestatários da Direcção Clínica de Mário Pereira assumiram. Em causa esteva, essencialmente, facto de ter sido um processo que “determinava ser o CDS a indicar o director clínico”.

“Dialogámos sobre muitas coisas, sobre o Serviço de Saúde, sobretudo, e foi-nos dito que entraríamos numa fase de normalidade e que iríamos continuar, agora, na procura de uma solução em diálogo com o senhor secretário regional da Saúde.”

Filomeno Paulo Gomes diz que não há datas definidas, mas espera que seja o mais breve possível.

Os médicos ainda não formalizaram o recuo no pedido de fim antecipado das respectivas comissões de serviço, mas “esse é o caminho”. Tudo vai depender de uma reunião, entre os médicos, para definir como e quando. Certo é que não está dependente de quem vier a ser escolhido.