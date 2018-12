O coordenador do PCP na Madeira, Edgar Silva, disse hoje que o quadro político regional está condicionado pelo “mito do mar de rosas” que PSD e PS tentam vender aos madeirenses numa bipolarização em que eles são os únicos protagonistas.

“O quadro político regional está condicionado pelo que podemos chamar de ‘mito do mar de rosas’”, disse Edgar Silva na sessão de abertura do X Congresso Regional do PCP, cujas máquinas de propaganda do PSD e do PS procuram “falsear a realidade”, “vender ilusões” e oferecer “a mitificação” daqueles partidos.

“Rivalizando na constante propaganda do “mar de rosas”, quer Miguel Albuquerque [líder do PSD-M e presidente do Governo Regional], quer Paulo Cafôfo, enquanto procurador do PS na região, alargam uma ofensiva ideológica que visa anestesiar, adormecer as consciências, as vontades pretendendo esconder a profundidade dos problemas, tentando, a todo o custo, fazer crer que não existe outra qualquer alternativa, outro qualquer rumo”, continuou Edgar Silva.

Para Edgar Silva, à tese do “mar de rosas”, da bipolarização Miguel Albuquerque ou Paulo Cafôfo, “importa contrapor a realidade, a verdade da vida concreta” e denunciar que o “mundo que vendem, não é tão bom, nem está tão bem como Albuquerque e o PSD querem fazer crer, nem tudo é tão fácil como Cafôfo, enquanto procurador do PS, quer fazer acreditar aos madeirenses”.

Segundo o coordenador regional do PCP, que diz estar disponível para liderar o partido mais quatro anos na região, Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo “mais parecem o Senhor Feliz e o Senhor Contente”.

“Em nome da verdade, cabe-nos demonstrar que há outro caminho, que existe outro projeto para responder aos problemas dos trabalhadores e do povo. Não estamos condenados ao Senhor Feliz e ao Senhor Contente”, nem ao “mar de rosas” que vendem na sua propaganda, nas primeiras páginas dos jornais e em sondagens.

Edgar Silva chamou ainda a atenção dos delegados ao congresso que nas eleições legislativas regionais de 2019 não está em causa a eleição de quem será o próximo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque ou Paulo Cafôfo, mas a eleição dos 47 deputados e a sua distribuição na Assembleia Legislativa da Madeira, lembrando que nas últimas legislativas nacionais quem ganhou foi Pedro Passos Coelho mas o Governo que está em Lisboa não é do PSD.

O dirigente comunista lembrou também que “a substituição de Albuquerque por Cafôfo na Câmara Municipal do Funchal, no fundamental, o que aconteceu foi um prolongamento da mesma política, do mesmo folclore comunicacional, a mesma proteção e o mesmo favorecimento à especulação imobiliária e aos grandes negócios ao serviço dos donos disto tudo, nada mudou”.

“Não basta que mudem aqueles que estão na cadeira do poder, é necessário atender e alterar a natureza das políticas”, concluiu.

Sob o signo “Novo rumo ao serviço dos trabalhadores e do povo”, o X Congresso Regional procura alargar os seus quadros, rejuvenescer e reforçar a sua influência na sociedade madeirense.

A sessão de encerramento no domingo será presidida pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.