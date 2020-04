O secretário regional da Saúde afirma que “não é chegado o momento de termos atitudes diferentes”. Pedro Ramos salienta que o aumento diminuto do número de casos positivos não deve significar o atenuar de medidas preventivas da covid-19.

A declaração do governante surgiu quando questionado sobre o regresso do CD Nacional aos treinos, na conferência de imprensa desta tarde, no balanço à covid-19, na Região.