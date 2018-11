Nanomateriais juntam investigadores internacionais na Madeira

A Madeira está a ser palco de uma conferência internacional sobre a aplicação de nanomateriais na saúde humana. A conferência ‘Madeira International Conference on Emerging Trends and Future of Nanomaterials for Human Health - MAD- Nano RAM´, organizada pelo Centro de Química da Madeira (CQM) em parceria com a FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia e a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação traz diversos investigadores à Região e tem o objectivo, também, de mostrar a illha como núcleo de investigação: “Gostava de transmitir a satisfação pelo facto desta conferência internacional se realizar na Madeira. E com este tema que é uma área emergente no que diz respeito à investigação científica nos últimos anos que é o uso das nanopartículas”, disse o secretário regional da Saúde aos jornalistas, na cerimónia de abertura, esta sexta-feira, no Hotel Vidamar.

As nanopartículas, explicou Pedro Ramos, são de “dimensão quase atómica e podem ser utilizadas na física, na química, na engenharia, mas também na área da saúde”. Sobretudo nos meios complementares de diagnóstico e para possibilidade de terapêuticas inovadoras, “de novos antibióticos, das nanoenzimas que podem actuar no organismo”.

Disse ainda Pedro Ramos: “As nanopartículas são utilizadas em investigação científica, para o tratamento de doenças, no âmbito dos meios complementares de diagnóstico e, naturalmente no armamentário investigacional do CQM da Madeira”.