A equipa sénior do CD Nacional venceu esta tarde, por 3-1, a equipa do Benfica B, em jogo referente à 24.ª jornada da II Liga (LigaPro). O jogo decorreu no Estádio da Madeira.

Os golos para os alvinegros foram apontados por Brayan Riascos aos 45’, por João Pedro Camacho aos 56’ e pelo jogador Branimir Kalaica aos 88’, que com um autogolo fechou a contagem para o Nacional. Pela equipa dos ‘encarnados’ marcou Pedro Álvaro aos 48’.