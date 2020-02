Na primeira pessoa

É incontornável. Dez anos após a tragédia que assolou a Região, ainda há cicatrizes por sarar e imagens traumáticas que nunca vão desaparecer da memória colectiva. Na edição do DIÁRIO desta quinta-feira, 20 pessoas contam como viveram o dia da aluvião, entre a emoção e a esperança de que não se volte a repetir. Para ler da página 2 à 8.

Tema animado é carnaval e como a folia já anda em todos os concelhos, preparámos um roteiro das festas para que não perca nada. Está tudo nas páginas 30 e 31.

Também em destaque na primeira página, os números que confirmam que a EasyJet e Transavia valem 19% do mercado na Região, para ler na página 24. E antes, na página 12, saiba tudo sobre o assalto a uma padaria no Funchal. Os ladrões furtaram dinheiro da máquina de tabaco.

No pós-brexit, os madeirenses no Reino Unido escapam a novas regras e o DIÁRIO explica na página 15 com a imigração depois da saída vai dificultar acesso dos cidadãos da União Europeia ao país.