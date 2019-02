Museu de História Natural presta tributo a Darwin com conferência e documentário

O Museu de História Natural do Funchal vai acolher uma conferência e apresentar um documentário, na próxima terça-feira, juntando-se assim às celebrações do Dia Internacional de Darwin.

O professor Thomas Dellinger, docente da Universidade da Madeira desde 1992, será o orador da conferência com o tema ‘A Sexualidade no Reino Animal’, que acontece pelas 18 horas, seguindo-se a apresentação do filme ‘Thelma’, do realizador Joachim Trier, às 19 horas. A actividade insere-se nas comemorações dos 85 anos do Museu e conta com a parceria do Projeto Educação LGBTI da Rede Ex Aequo e do Madeira Film Festival.

O programa de actividades em alusão ao Dia Internacional de Darwin prossegue no dia seguinte, quarta-feira, 13 de fevereiro, com a apresentação no Museu, em sessão dupla às 14h e pelas 16h, do documentário ‘Naturalistas de Vulto na Madeira’, produzido pela Câmara Municipal do Funchal e realizado por Eduardo Costa Produções Audiovisuais.