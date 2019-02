Museu de História Natural do Funchal dinamizou palestra e documentário no âmbito do Dia Internacional de Darwin

O Museu de História Natural do Funchal dinamizou, esta semana, uma palestra e apresentou um documentário no âmbito do Dia Internacional de Darwin, duas iniciativas que foram igualmente enquadradas no programa de comemorações do Museu de História Natural do Funchal, que se assinala em 2018/2019.

Idalina Perestrelo acompanhou as actividades e enalteceu “um ano de actividades programadas, com muitas novidades, destinadas ao público infantojuvenil, às famílias e, inclusive, aos turistas, bem como palestras, conferências e exposições abertas a toda a população, no sentido de honrar o enorme legado do Museu, mas igualmente de dá-lo a conhecer às gerações atuais e futuras. A profunda obra de requalificação que começa este mês, e que ascende a um milhão de euros, concorre nesse mesmo sentido.”

A palestra teve como orador convidado o Professor Thomas Dellinger, Coordenador da Secção de Biologia Marinha e Oceanografia da Universidade da Madeira, sob o tema ‘A Sexualidade no Reino Animal’. O documentário ‘Naturalistas de Vulto na Madeira’ foi, por sua vez, produzido pela Câmara Municipal do Funchal e realizado por Eduardo Costa Produções Audiovisuais.