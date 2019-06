Município do Porto Santo recebe desde 2010 galardão ‘Praia Acessível – Praia para Todos!’

O Município do Porto Santo recebe desde 2010, na Zona Balnear da Fontinha, o galardão ‘Praia Acessível – Praia para Todos!’. O programa pretende que as praias passem a assegurar condições de acessibilidade que viabilizem a sua utilização e desfrute, com equidade, dignidade, segurança, conforto e a maior autonomia possível, por todas as pessoas, independentemente da sua idade, de possíveis dificuldades de locomoção, ou de outras incapacidades que condicionem a sua mobilidade.

Este programa visa promover o cumprimento da legislação sobre acessibilidade, designadamente o disposto sobre a matéria no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto. A criação de boas condições de acessibilidade na zona balnear promove, também, o cumprimento de outra legislação em vigor em Portugal, como a Constituição, a Lei nº 38/2004, de 18 de agosto (lei de bases da prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência), a Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto (lei da não discriminação das pessoas com deficiência) e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal em 2009.

O Programa Praia Acessível - Praia para Todos! foi criado em 2004 e desenvolve-se no terreno desde 2005, no âmbito de uma parceria institucional, ao nível da Administração Central do Estado, que reúne o Instituto Nacional para a Reabilitação (então Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência - SNRIPD), a Agência Portuguesa do Ambiente - APA, I.P. (então Instituto da Água - INAG) e o Turismo de Portugal, I.P., e que, até 2007, incluiu o Instituto do Emprego e Formação Profissional - IEFP, I.P.

Ao nível da Administração Regional estão envolvidas, na implementação do Programa, as entidades da área ambiental responsáveis pela monitorização e fiscalização dos recursos hídricos - no continente, as Administrações das Regiões Hidrográficas da APA, I.P., e, nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, as Secretarias Regionais com idênticas responsabilidades.

As condições de cumprimento obrigatório que determinam a atribuição da classificação de “acessível” a uma zona balnear, permitindo o hastear do respectivo galardão, são as seguintes: Acesso pedonal fácil e livre de obstáculos, a partir da via pública envolvente; Estacionamento ordenado e com lugares reservados para viaturas ao serviço das pessoas com deficiência; Acesso pedonal, através de percurso acessível, até à zona de banhos de sol e o mais próximo possível da zona de banhos (caso existam desníveis, os degraus terão de ser complementados por rampas suaves e/ou meios mecânicos acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada); Passadeiras sobre o areal, sempre que este exista, e, nos restantes casos, um percurso pavimentado, firme e contínuo; Instalações Sanitárias adaptadas, servidas por um percurso acessível; Posto de Primeiros Socorros acessível, servido por um percurso acessível; Existência de Nadador Salvador; Informação ao público, à entrada da praia e na página eletrónica do município, sobre as condições de acessibilidade e os serviços de apoio disponibilizados às pessoas com mobilidade condicionada.

Zona Balnear da Fontinha

Tipo de apoio: acesso, sanitários adaptados, duche adaptado e cadeira anfíbia

Local: Rua Goularte Medeiros

Horário: 10:30 às 19:30

Período da época balnear em que decorre o serviço: 1 de junho a 30 de setembro

Contactos: Município do Porto Santo 291 980 640 (ext. 110 e 104)