À semelhança de anos anteriores, o município de Porto Moniz proporcionará uma ida ao circo a todos os alunos das escolas do concelho e a todos os munícipes com idade igual ou superior a 65 anos de idade.

A partida dos autocarros está marcada para as 13h30 desde todas as freguesias.

Esta iniciativa, do município do Porto Moniz, ocorre lugar pelo 6.º ano consecutivo e conta este ano com a participação de 513 munícipes.