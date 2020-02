Município cede espaço à Associação de Produtores da Ilha da Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo celebrou, esta semana, um protocolo de cedência de um espaço para as instalações físicas da Associação de Produtores da Ilha da Porto Santo (APIPS), onde a associação possa trabalhar condignamente.

O espaço cedido fica situado numa das salas da antiga ‘Escola do Farrobo’, propriedade do município, sendo certo que, dada a sua dimensão, futuramente poderá englobar mais projectos.

O protocolo de cedência foi formalizado pelo presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos, e pelo presidente da APIPS, Hugo Brandão, que se fez acompanhar pela sua equipa de direcção.

Idalino Vasconcelos refere que “nos objectivos traçados por esta edilidade, sempre que se preveja que, no quadro da responsabilidade solidária da autarquia, escolas e movimentos associativos, seja imperioso a colaboração a nível cultural e desportivo, o município diz sempre presente”.

Este protocolo de cooperação decorre nos termos da lei, sendo “uma atribuição do município do Porto Santo, no que diz respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas e, designadamente, à educação, cultura, desporto, ocupação de tempos livres e segurança”.