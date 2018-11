‘MSC Seaview’ deslumbra na passagem pela Madeira

O mais recente e emblemático navio da MSC Cruzeiros, o MSC Seaview, esteve, ontem (24 de Novembro), pela primeira vez no Funchal. Para celebrar a escala inaugural do 15º navio da frota estiveram presentes na cerimónia a bordo mais de 100 pessoas, entre autoridades, imprensa, parceiros e convidados, que assistiram à habitual troca de placas com o Comandante do navio, Comandante Giuseppe Galano e as autoridades portuárias do Funchal.

O MSC Seaview foi o segundo navio da MSC Cruzeiros a ser construído pela Fincantieri, em Itália, tendo sido baptizado a 9 Junho de 2018 em Génova pela madrinha Sophia Loren.

O navio esteve a realizar a sua temporada inaugural no Mediterrâneo e irá agora dirigir-se ao Brasil onde estará a realizar cruzeiros com partida/chegada de Santos, regressando no Verão de 2019 para cruzeiros com partida/chegada a Barcelona.

O navio com 323 metros, capacidade para 5,331 passageiros e mais de 1,400 tripulantes transporta para o mar algumas das mais recentes inovações e foi criado para proporcionar uma experiência única mais próxima do oceano. Um dos navios mais avançados tecnologicamente no mar, o navio dispõe de características únicas destinadas a reduzir o impacto ambiental das operações do navio, incluindo a tecnologia mais recente de limpeza de gases de escape para atender aos restritos regulamentos nos portos e nas áreas operacionais.

Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros Portugal, afirmou que: “O MSC Seaview foi criado especificamente para proporcionar aos nossos viajantes uma experiência única a bordo nas regiões mais quentes, disponibilizando um dos mais altos rácios de espaços exteriores na indústria, para que os viajantes possam desfrutar de uma vasta gama de actividades ao ar livre tais como jantar e tomar uma bebida al fresco, passear ao longo da magnífica promenade ou simplesmente descontrair e aproveitar as maravilhosas vistas de mar na privacidade de um dos muitos camarotes com varanda disponíveis. Este navio desafia os limites da tecnologia marítima e centrada no cliente e vai certamente elevar o conceito de férias a bordo de um cruzeiro a um nível superior”.

Todos os elementos do MSC Seaview foram criados para aproximar os viajantes do mar, com características de design únicas e especiais, entre as quais, uma promenade de 360º ao nível do mar, elevadores panorâmicos em vidro, uma ponte no deck superior com 40 metros de altura de cortar a respiração, e, com 76% dos camarotes posicionados do lado de fora do navio, os viajantes nunca estarão longe de uma vista, ou simplesmente, do mar.

Este belíssimo cruzeiro está ainda ‘recheado’ de todos os confortos e diversões: suites como parte de um design de condomínio de praia, um sun deck privado, restaurantes (como o restaurante Pan-Asiático criado em parceria com o chef mundialmente famoso Roy Yamaguchi) e buffets, cinema, teatro, um parque aquático interactivo, entre outros.

O MSC Seaview é o segundo navio da Classe Seaside e, tal como o seu navio-irmão MSC Seaside, é um dos mais inovadores navios no mar também no que respeita à tecnologia ambiental que o caracteriza, recebendo da a distinção ‘Green Star 3 Design.