MPT Madeira repudia o estado da Habitação Social no Funchal

O MPT- Movimento Partido da Terra participou no debate realizado, ontem, em Assembleia Municipal sobre Habitação Social, onde denunciou várias situações que, no seu entender, prejudicam todos aqueles que vivem em habitações da Câmara Municipal ou que ainda aguardam por uma nova casa.

O MPT Madeira pede que a empresa SocioHabitaFunchal seja “o mais transparente possível na atribuição de novas moradias, pois o que se ouve, é que as mesmas são atribuídas com critérios supostamente muito duvidosos”.

O Partido diz ter conhecimento de que têm sido atribuídas várias habitações tipologia T2 a agregados de uma só pessoa e a mesma tipologia (T2) para famílias de quatro pessoas, o que no entender do MPT “é nada mais do que um favorecimento”.

O MPT pede “mais respeito” pelas pessoas que ainda se encontram no Bairro da Penha de França.

“Ainda ontem foram chamados para receber a casa e respectiva chave, o que não veio a acontecer, pois queriam que estes assinassem um contrato sem ver a casa e sem receber a chave, o que causou estranheza aos moradores”, alega o Partido da Terra.

O MPT manifestou-se igualmente contra o aumento das rendas, bem como contra a penalização de famílias que “a muito custo” têm mantido as condições de habitabilidade das mesmas.

O partido não aceita que, com uma lista de espera de 3700 famílias, a CMF não tenha como prioridade a Habitação Social, acusando o executivo de estar mais preocupado com a campanha eleitoral para as regionais em Setembro.