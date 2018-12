MPT-Madeira acusa vereadora de “perseguir” funcionários da CMF

Num comunicado dirigido esta terça-feira à imprensa, o MPT-Madeira veio criticar a “hipocrisia” do actual executivo funchalense, acusando a vereadora com o pelouro social e de recursos humanos de “perseguir” funcionários da CMF.

“O Partido da Terra tem conhecimento e provas de que a vereadora com o pelouro social e de recursos humanos é responsável pelo clima de terror e de perseguição de muitos funcionários do Município do Funchal, contrariando as razões que defende nos seus artigos de encantar serpentes. Estas situações acontecem em quase todos os departamentos e sectores do Município do Funchal, ao ponto de mentir descaradamente em reuniões de câmara, onde tudo fica registado em acta, quando questionada sobre retirada e colocação de funcionários em departamentos para os quais não possuem credenciais, nem habilitações para as funções que vão desempenhar”, refere a nota.

O MPT-Madeira diz saber também que “alguns funcionários já estão num estado psiquiátrico irreversível. Outros ficam sem os subsídios de turno de uma hora para outra, como forma de represália, tudo isto porque dão opiniões sobre situações laborais que podiam melhorar o serviço, mas que no entender da tutela são vistas como críticas e neste sentido, não há melhor maneira de reprimir do que suprimir e alterar as suas funções”.

Perante a situação que classifica de “bullying laboral”, o MPT-Madeira manifesta a sua solidariedade “com todos estes trabalhadores”, mostrando-se “disponível para os receber, na tentativa de denunciar estes casos, alguns deles configurando já matéria criminal de vária ordem”.