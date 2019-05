MPT acusa PS de “políticas erradas”

As “políticas erradas” do Partido Socialista e dos parceiros são responsáveis pela vitória do PSD a nível regional nas recentes eleições Europeias, conclui o MPT, que reuniu a Comissão Política para analisar os resultados a uma eleições que não concorreu “por questões internas e por estar a aguardar a decisão do Tribunal Constitucional em relação à aprovação/anotação da direcção eleita no último congresso”.

Roberto Vieira refere alguns exemplos de políticas “erradas” da CMF, da habitação às estradas, passando pelo apoio social, urbanismo e ambiente. “Enquanto a CMF caía neste desgoverno, os eleitos e responsáveis camarários faziam campanha, numas eleições em que nem eram candidatos, deixando assim para trás a população que lhes confiou o voto e já estão de partida para nova campanha, rumo à Quinta Vigia, quando disseram que iam ficar na Câmara até ao fim do mandato, mentido descaradamente às pessoas”, escreveu o dirigente, em nota enviada à redacção.