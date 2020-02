O motorista acusado de 29 crimes de homicídio por negligência grosseira, devido ao despiste de autocarro ocorrido no Caniço, já requereu a abertura de instrução para evitar o julgamento. José Guilherme alega falta de travões do veículo que conduzia. No requerimento o condutor de 59 anos não poupa a empresa SAM. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira e que pode ler na página 3.

Também nesta edição, destaque para a ‘Fábrica das Moscas’, na Camacha, que se vai transformar num centro de desenvolvimento agrícola, nomeadamente de sidraria.

Na nossa primeira página damos ainda atenção a Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República acolhe a simpatia da esmagadora maioria dos madeirenses, que deseja a recandidatura do actual Presidente da República, segundo o estudo de opinião da Eurosondagem/Montepio para o DIÁRIO. Leia na página 5.

Olhando para o país, Portugal aprovou na generalidade os cinco projectos de despenalização da morte medicamente assistida. Dos deputados eleitos pela Região só Olavo Câmara disse sim à eutanásia. Mais pormenores na página 14.

Por fim, o Carnaval sai à rua e junta 1.400 nas ruas do Funchal. 15 grupos de crianças desfilam hoje entre a Sé e o Jardim Municipal. Leia mais na página 29.

