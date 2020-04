Motards do Porto Santo disponibilizam-se para ajudar no combate à Covid-19

A Associação de Motards do Porto Santo manifestou o desejo de colaborar com as entidades locais no combate à Covid-19 e mostra-se disponível para entregar alimentos e fármacos ao domicílio de quem necessitar.

Apesar da vontade e disponibilidade manifestada por carta à Câmara Municipal do Porto Santo e à Junta de freguesia, a associação ainda não recebeu luz verde para avançar.

Recorde-se que esta associação já habituou a comunidade local a actos de cariz social, esperando poder colaborar nesta guerra ao vírus mortal.