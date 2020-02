Em 2019, a Missão Continente apoiou, com um total de 194 mil euros em excedentes alimentares, 51 instituições do Distrito da Madeira, através das lojas Continente da Região. O apoio dividiu-se entre 37 instituições de solidariedade social e 14 associações de apoio a animais.

As doações diárias a instituições decorrem durante todo o ano, nas mais de 300 lojas Continente de norte a sul do território continental e arquipélagos, que asseguram a entrega, de acordo com as necessidades das instituições beneficiadas.

No ano passado, o apoio da Missão Continente reaproveitou um total de 12,3 milhões de euros em excedentes, dos quais 8,5 milhões foram doados a 1.022 instituições de solidariedade social e associações de apoio a animais espalhadas pelo país (mais 71 do que em 2018). Já os restantes 3,8 milhões correspondem aos alimentos disponibilizados aos colaboradores das lojas e entrepostos para consumo em horário laboral.

Os artigos doados são considerados excedentes quando perdem o seu carácter comercial, mas preservam todas as condições de segurança e higiene alimentar. Ou seja, mantêm condições ideais para consumo. Estes incluem produtos frescos como fruta, mercearia e artigos de padaria, entre outros bens alimentares.

O combate ao desperdício alimentar é um dos pilares de actuação da Missão Continente que, desta forma, garante o reaproveitamento de produtos que os clientes já não seleccionam e os encaminham para quem deles possa beneficiar.

As ações da Missão Continente fazem parte das iniciativas que o Continente tem vindo a comunicar como #BomParaPortugal, pois espelham a relação intrínseca que a marca tem vindo a desenvolver com as comunidades que se insere, como agradecimento pela confiança depositada, ao longo de mais de três décadas.

As instituições de solidariedade social e as associações de apoio a animais que pretendam receber este apoio através das lojas da sua área de influência, devem candidatar-se no site oficial da Missão Continente – https://missao.continente.pt/.

Sobre a Missão Continente

A Missão Continente representa todas as iniciativas de responsabilidade social do Continente e do seu compromisso para a construção de um futuro sustentável. Neste sentido, tem vindo a actuar em diversos quadrantes, focando-se em iniciativas que vão ao encontro das necessidades da sociedade actual.

Com um grande foco na Alimentação, a Missão Continente promove estilos de vida e hábitos alimentares saudáveis, atua na redução do desperdício alimentar e sensibiliza para o consumo consciente.

É parte activa nas comunidades onde está presente, através do apoio a iniciativas internas e externas e fomenta o respeito pelo ambiente através da promoção de boas práticas ambientais e de sensibilização para a adoção de comportamentos responsáveis.