Ministro denuncia desentendimento entre Albuquerque e Calado

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas entende que não há jogo do empurra entre governos sobre o subsídio de mobilidade. Na audição conjunta com três comissões parlamentares para debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019, quando questionado hoje sobre o tema pelo deputado do BE, Ernesto Ferraz, Pedro Marques esclareceu que se a situação é aquela que se conhece hoje é porque “Miguel Albuquerque rejeitou a Autonomia, a autonomização e a regionalização do subsídio de mobilidade”.

O governante entende haver um problema de “visão política entre quem considera que regionalizar uma competência é avançar do ponto de vista da execução, é de quem acredita que regionalizar uma competência permite um melhor modelo, é de quem acredita na Autonomia, é de quem aceitou uma proposta apresentada pelo Vice-Presidente do Governo Regional relativamente ao montante que seria transferido anualmente” e “quem viu o responsável político pelo actual subsídio de mobilidade para a Madeira que é Miguel Albuquerque a rejeitar a proposta que o seu Vice-Presidente tinha vindo dizer a Lisboa que aceitava tendo em vida a regionalização do subsídio de mobilidade”.

Paulo Neves lamenta “chantagem”

No mesmo debate deputado Paulo Neves acusou o ministro do Planeamento de fazer chantagem ao governo da Madeira quando mistura a questão dos juros da dívida com a da mobilidade. O deputado madeirense perguntou ao ministro Pedro Marques se “será desta que o governo do PS vai respeitar as decisões soberanas dos parlamentos da República e da Madeira que aprovaram um novo sistema de subsídio de mobilidade mas que o governo da República não respeita” acrescentando se “será também neste novo ano político que o governo central irá impedir que os madeirenses continuem a adiantar dinheiro ao Estado no subsídio de mobilidade?”. Paulo Neves afirmou também que não devem ser as companhias aéreas a adiantar verbas ao Estado e sugeriu ao ministro do Planeamento que analise aquilo que está a ser feito pelo governo da Madeira em relação aos estudantes. “Um exemplo a seguir pelo governo da República”, referiu.