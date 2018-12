Pedro Ramos reuniu-se hoje com a ministra da Saúde, em Lisboa. Em cima da mesa estiveram várias temáticas, como a ADSE, o plano nacional de vacinas e o número de vagas para a Madeira em determinadas especialidades médicas. No final da reunião, o secretario regional da Saúde revelou que a ministra mostrou-se sensível em relação àquelas que são as necessidades da Região, tendo revelado que estão agendadas mais reuniões com o Serviço Nacional de Saúde.