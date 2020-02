O Executivo da Câmara Municipal do Funchal visitou a Universidade da Madeira, no âmbito das Presidências Abertas realizadas este mês de Fevereiro na Freguesia de São Pedro.

Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelos vereadores, foram recebidos, pela direcção, na sede da TUMa. Uma oportunidade para o presidente da Câmara se inteirar do percurso da TUMa, ao longo dos seus 25 anos de existência, ressalvando o “impacto que é para o Funchal e para os jovens as iniciativas que elevam o bom espírito académico, que transpõe os muros da universidade ao trazer para as ruas da cidade o intercâmbio com outros jovens, promovendo o destino Funchal e levando o nosso nome além-fronteiras”.

A Tuna Masculina da Universidade da Madeira, criada em 1995, celebrou o seu 25.º aniversário em 2019 com a realização do XXV ETUMa - Encontro de Tunas Universitárias da Madeira, o encontro de tunas mais antigo do país a realizar-se sem interrupção e que contou com o apoio do Município.