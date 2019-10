Miguel Silva Gouveia recebe Adido de Defesa da Embaixada de França nos Paços do Concelho

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu hoje de manhã nos Paços do Concelho o Adido de Defesa de França em Portugal, o Capitão de Fragata Fernando Senado, acompanhado pelo Cônsul Honorário de França e presidente da Associação do Corpo Consular na Região, Eduardo Bonal da Silva.

Miguel Silva Gouveia refere que foram abordados temas como “os novos desafios de segurança na Europa, nomeadamente a segurança interna e a manutenção da paz social”. O Capitão de Fragata Fernando Senado, há 3 meses no cargo de Adido de Defesa é luso-descendente e está no Funchal pela primeira vez. “Ficou ainda combinado que numa próxima visita de um navio francês, vamos conjuntamente, articular uma cerimónia de homenagem, junto ao monumento memorial no Cemitério de São Martinho, aos marinheiros franceses mortos durante a 2ª guerra mundial por um submarino alemão”, anunciou o autarca.

O Adido de Defesa junto da Embaixada de França em Portugal é o conselheiro do Embaixador para as questões de defesa e representante permanente em Portugal do Chefe do Estado-maior das Forças Armadas. A visita sucedeu por ocasião da escala do navio da marinha Francesa ‘EV JACOBET’.