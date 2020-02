O presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Gouveia, endereçou hoje, dia 21 de Fevereiro, dia em que se assinala o Dia Internacional do Guia Intérprete, uma mensagem a todos os profissionais do sector que exercem no Funchal “em virtude da importância do sector do Turismo para a economia da Região Autónoma da Madeira”.

“A Autarquia manifesta, desta forma, o seu maior reconhecimento a todos os guias intérpretes que trabalham no Funchal, por promoverem a nossa cidade de forma tão singular, junto de todos aqueles que visitam os nossos pontos turísticos e, em especial, o Mercado dos Lavradores”, afirmou o autarca em visita o local.

Em nome do município, Miguel Silva Gouveia agradeceu e congratulou ainda “todos os profissionais, operadores e colaboradores que desenvolvem o seu trabalho em prol de um Turismo de qualidade e de uma melhoria contínua do sector”. “É graças a vós que a difusão da nossa História e Cultura, das nossas tradições e da nossa maneira de estar é exaltada, e que aqueles que nos visitam levam um pouco do Funchal pelo mundo fora”, vincou.