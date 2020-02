Miguel Silva Gouveia destacou dinamismo das escolas do município nos programas de intercâmbio

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, nos Paços do Concelho, um grupo de cerca de 20 participantes do projecto europeu Erasmus + ‘Techno Logic: Key to our future!’. Uma parceria da Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho, com escolas da Polónia, Itália, Estónia, Áustria e Croácia.

O autarca congratulou todos os presentes, e sublinhou a aposta que as escolas do município têm vindo a fazer na dinamização de iniciativas e actividades no âmbito dos programas Erasmus, que possibilitam a mobilidade, a troca de experiências e a cooperação entre culturas, levando o nome do Funchal além-fronteiras. No final da recepção foi realizada uma visita ao edifício dos Paços do Concelho e uma visita guiada à cidade do Funchal.

O projecto tem uma duração de dois anos (iniciou-se em Outubro de 2019) e está dividido em blocos semestrais, abordando temas relacionados com a tecnologia no nosso dia a dia. A iniciativa contempla várias reuniões de trabalho nos diversos países, e mobilidade de alunos entre as regiões envolvidas, sendo que no Funchal a passagem decorre entre os dias 17 e 21 de Fevereiro.