Miguel Silva Gouveia apontado como sucessor de Cafôfo na CMF

Na apresentação da Aldeia de Natal, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo referiu que o actual vice-presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia “tem todas as características e qualidades para dar seguimento a este projecto”.

No entanto, salientou que serão ouvidos todos os partidos que formam a coligação na Câmara, a fim de ser apresentada a decisão final. “Os funchalenses serão os primeiros a saber”, acrescentou.

A Aldeira de Natal é um espaço criado especialmente para as crianças e visa promover o comercio da baixa do Funchal, localizada na Praça do Município, conta ainda com uma atracção dedicada aos mais novos. Um comboio que as transposta de forma gratuita em volta do espaço.

Esta iniciativa foi desenvolvida em parceria com a ACIF e custou ao executivo cerca de 65 mil euros.