Miguel de Sousa pede a Albuquerque que crie “cerca sanitária” nos aeroportos da Madeira

O ex-vice-presidente da Assembleia Legislativa, Miguel de Sousa, continua a defender o fecho do aeroportos da Madeira e do Porto Santo, recomendando agora Miguel Albuquerque que crie uma “cerca sanitária”. Isto por entender que esta é uma competência regional: “Pode fazê-lo, desde que declare estado de calamidade, nos termos e ao abrigo do DLR do sistema regional de protecção civil, assegura ao DIÁRIO.

Uma acção solicitada esta manhã no seu Facebook e que surge na sequência de outros apelos para que se concretize o encerramento do Aeroporto Cristiano Ronaldo de modo a “salvar a Madeira” da pandemia Covid-19.

Na segunda-feira passada, durante o buzinão que levou dezenas de carros a Santa Cruz referiu: ““Nós não queremos importar e estamos a tempo de salvar a Madeira dessa importação porque isto não é nada que vá nascer aqui, só pode chegar cá e é por isso que nós achamos que a única maneira de não chegar cá é fechar o aeroporto”.

Na altura, os manifestantes queriam fazer o protesto na zona de chegadas do Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo mas foram impedidos por um cordão de agentes da Policia de Segurança Pública.

“Os objectivos foram conseguidos porque fizemos duas mobilizações, uma de muitos carros, muita gente a apitar, muita gente a manifestar o seu repúdio pelo primeiro ministro não aceder às petições que o Governo Regional tem feito e a outra mobilização foi a policia toda da Madeira ali a proteger o aeroporto contra estes perigosos agressores”, comentou

Para Miguel de Sousa, a Madeira “está a viver uma situação muito difícil, o Governo Regional está a procurar tomar medidas especiais para o caso especial da Madeira e não está a ser atendido pelo primeiro-ministro e pelo Governo da República”.

Miguel de Sousa lamentou ainda a falta de participação de políticos incluindo os do seu partido, o PSD.