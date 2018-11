Miguel Albuquerque viaja até Las Palmas esta quinta-feira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa esta quinta-feira na XXII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CPRUP), em Las Palmas, nas ilhas Canárias. A presença prolongar-se-á até sexta-feira.

JPP no Mercado dos Lavradores

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma visita ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, esta quinta-feira, a partir das 9 horas.

Estão previstas declarações por parte do deputado Élvio Sousa, pelas 10h30, junto à entrada principal do Mercado.

Reunião de Câmara na CMF

Realiza-se pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, as declarações do executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Primeiro Conselho Regional do CDS-PP

O Conselho Regional do CDS-PP Madeira, o primeiro desde que Rui Barreto é líder do partido, reúne-se esta quinta-feira, no Hotel Porto Mare, sito à Rua Simplício dos Passos Gouveia 21, zona do Lido. O líder do CDS Madeira irá prestar declarações à comunicação social às 20 horas.

Conselho de Governo na Quinta Vigia

O próximo Conselho do Governo Regional da Madeira realiza-se esta quinta-feira, pelas 15 horas. Mais informamos que haverá declarações acerca das conclusões do plenário, pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Jornadas Parlamentares do PSD/Madeira prosseguem em Machico

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza, esta quinta-feira mais umas jornadas parlamentares, desta vez, nas freguesias do Porto da Cruz, Santo António da Serra e de Água de Pena, no concelho de Machico. No âmbito desta iniciativa, será efectuada uma visita à zona onde foi realizada a obra de estabilização da Estrada Regional do Porto da Cruz (junto ao cemitério). Neste mesmo local, será realizada, pelas 10h30, uma conferência de imprensa, na qual esperamos contar com a vossa presença.

Gonçalves Zarco acolhe conferência ‘Saber é Poder’

A Escola Gonçalves Zarco organiza, esta quinta-feira, pelas 10 horas, na sala de sessões, uma conferência ‘Saber é Poder’, no âmbito do projecto #aminhavoznauniaoeuropeia, desenvolvido pelo Europe Direct Madeira. Pretende-se discutir com os alunos a importância do voto no nosso dia a dia e, mais concretamente, nas próximas eleições europeias. A conferência ‘Saber é Poder’ contará com a presença da ex-deputada regional, Guida Vieira, do ex-deputado europeu Nuno Teixeira, do jornalista Cesário Camacho e do representante do projecto Europe Direct, Marco Teles.

Workshop na Rua dos Aranhas

A ACIF-CCIM realiza o Workshop ‘A Economia da Partilha na Madeira’ que terá lugar esta quinta-feira, pelas 14h30, na Rua dos Aranhas, porta número 26.

Apresentação do livro ‘Fomento da Fruticultura na Madeira’

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente pelas 18 horas, no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas - Funchal, na Cerimónia de Apresentação Pública do Livro ‘Fomento da Fruticultura na Madeira’, de Joaquim Vieira Natividade.

VII Colóquio - ‘Olhares sobre o Envelhecimento’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, preside esta quinta-feira, pelas 9h15, à sessão de abertura do VII Colóquio - ‘Olhares sobre o Envelhecimento’, dinamizado pela Universidade da Madeira, que decorrerá entre os dias 22 e 23 de deste mês na Reitoria da UMa, Colégio dos Jesuítas. O presente Colóquio tem por objectivo promover a reflexão sobre os desafios com que se deparam as instituições políticas e sociais que detêm a missão de encontrar respostas inclusivas e sustentáveis para a população idosa.