Miguel Albuquerque reeleito presidente do PSD/M com 98,4% de votos

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi hoje reeleito presidente da Comissão Política do Partido nas eleições diretas, onde foi o único candidato, tendo obtido 98,4% dos votos dos militantes.

Dos 3.348 militantes em condições de votar, 2.715 exerceram o seu direito de voto, ou seja, 81%, sendo que do total de votos apurados, 2.671 deram o sim à reeleição de Miguel Albuquerque. Foram ainda apurados 27 votos em branco (1%), e 17% votos nulos (0,6%). Os números foram avançados esta noite pelo secretário-Geral do PSD/M, Rui Abreu.

Em termos percentuais, a lista liderada por Albuquerque e que tem como secretário-Geral, José Prada, alcançou 2.671 de votos num universo de 3.348 votantes.

O dirigente sublinhou o “número expressivo de militantes que acorreram às urnas”, revelador de um “Partido unido em torno de um objetivo comum: vencer todas as eleições em 2019 [as europeias em maio, as regionais em setembro e as legislativas em outubro]”:

Rui Abreu, realçou o “número expressivo” de votantes, o que demonstra que “estamos perante um Partido vivo, empenhado e dinâmico”. Para o dirigente este é também “um claro sinal de mobilização dos nossos militantes, que mostraram hoje o seu empenho face ao desafio que se avizinha em 2019: as eleições regionais que iremos vencer”, afiançou

Rui Abreu lembrou que “todos sabem que só com o PSD no Governo os madeirenses poderão garantir a Autonomia da nossa Região e a liberdade de escolha de toda a nossa população.”

Foram, ainda, eleitos 450 delegados ao XVII Congresso, que irá realizar-se nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019, no Centro de Congressos do Casino da Madeira