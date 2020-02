Miguel Albuquerque está confiante que o diálogo vai ‘acalmar’ a situação no SESARAM

À margem do cortejo de Carnaval, que se inicia dentro de poucos minutos, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que já se encontra na Avenida Sá Carneiro para assistir ao desfile das 13 trupes, disse aos jornalistas que, no que se refere à situação que se vive actualmente no Serviço de Saúde da Região, está confiante no diálogo. “Quer da parte do director clínico, quer da parte do senhor secretário regional da Saúde, tem havido total disponibilidade para o diálogo”, salientou.

Já sobre o Carnaval, diz ter muita mais margem para crescer, sob pena de demorar muito tempo, mas garante que os apoios são para manter.