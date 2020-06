“O Cardeal Tolentino Mendonça recebeu mais um justificado prémio. Desta fez o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, que exalta o seu contributo excepcional para a divulgação da cultura e dos valores europeus”, referiu esta manhã Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Numa nota publicada no Facebook oficial do Governo, Albuquerque olha par este prémio como “uma honra que nos deixa, a todos nós, madeirenses e porto-santenses, orgulhosos (mais uma vez) deste nosso conterrâneo, que todos os dias eleva o nome da Igreja, da Cultura e, também, da nossa terra”, salientando que fica, enquanto Presidente do Governo Regional, mas sobretudo enquanto cidadão, “maravilhado e agradecido pela genialidade de um dos grandes portugueses do momento e um dos grandes nomes da Cultura portuguesa de sempre”.

A comissão que superintende ao Prémio louvou a sua arte de comunicar, “não apenas através da sua notável poesia, mas também dos seus artigos de opinião”, fazendo suas estas palavras de “reconhecimento universal”.

Miguel Albuquerque destaca ainda a “capacidade única que Dom Tolentino Mendonça tem em saber construir pontes com o mundo da cultura, da arte e do pensamento contemporâneos. Porque só assim, sobretudo nos tempos que correm, podemos trilhar diálogos abertos e saudáveis com o que e quem nos rodeia. Podemos ‘desconfinar’ verdadeiramente, libertando não só o corpo, mas também a mente”, refere o governante, referindo ainda que nunca como hoje, se precisou de pessoas como o Cardeal Dom Tolentino Mendonça, “que nos façam pensar, que nos coloquem a reflectir e a ponderar sobre a Humanidade e os valores que se devem seguir e defender. Que nos coloquem a acreditar”, referiu o líder do governo regional.